Задержание Протасевича в Минске: киевляне устроили акцию в поддержку журналиста – фото

В Минске с самолета сняли основателя NEXTA Романа Протасевича. Его задержали правоохранители. Чтобы поддержать журналиста, в Киеве устроили демонстрацию возле Министерства иностранных дел.

На мероприятие пришли около сотни человек. Участники требовали немедленного освобождения Протасевича.

Важно "Меня ждет смертная казнь": СМИ рассказали о словах Протасевича перед задержанием

Как прошла акция протеста

Люди скандировали "Жыве Беларусь", "Жыве вечно", "Позор режиму Лукашенко". В руках они держали плакаты с надписями "Преступления против журналистики и человечности не имеют границ", "Stop ignore terrorism".

Почему киевляне пришли именно под МИД

Демонстранты отметили, МИД Украины – это тот орган, который непосредственно коммуницирует с международными партнерами и может влиять на решение украинских властей в вопросе экономического сотрудничества с Беларусью.

Поэтому и люди собрались под МИД. Митингующие надеются, что украинская власть продемонстрирует активную позицию "против режима Лукашенко" на международном уровне. Люди требуют прекратить закупку белорусской электроэнергии.

Люди уверены, что это основной источник бюджета Беларуси и поддержка режима Лукашенко.

Акция протеста в Киеве / Фото Укринформ:

Задержание Протасевича: что нужно знать