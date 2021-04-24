Киевские правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу прямо из окон своей квартиры. Все это происходило в ЖК "Никитская Слобода".

Впервые к мужчине наведалась полиция 12 апреля, тогда у него изъяли травматический пистолет. Впрочем, через несколько дней инцидент повторился. Как происходило задержание 23 апреля – читайте далее.

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Сначала не открывал, потом выскочил с оружием

Правоохранители подошли к квартире, постучали в дверь и объяснили, кто они. Сначала никто не открывал, а потом из квартиры выскочил мужчина с оружием в руках.

Полицейские повалили его на землю. В это время из квартиры вышла женщина в розовом халате. Вероятно, сожительница стрелка. Она увидела, что у мужчины выпал пистолет.

Сначала женщина пододвинула оружие к себе ногой, а потом взяла в руки и подняла. Впрочем, полицейские быстро отреагировали и забрали у нее пистолет.



Женщина хотела забрать пистолет / Скриншот из видео

Задержанный и сожительница вели себя очень странно

По словам правоохранителей, у задержанного и его сожительницы были признаки алкогольного опьянения. Говорили они крайне невнятно.

Когда мужчине надевали наручники, он пробормотал женщине, чтобы та вызвала полицию. В то же время правоохранители вызвали на подмогу следственно-оперативную группу.

Обратите внимание! Мужчина несколько раз повторял, чтобы его сожительница не пускала никого в квартиру. А она заявляла, что якобы спала,"потому что имеет на это право".

Когда полицейские попросили вынести документы, задержанный сказал женщине, чтобы не делала этого. Она сказала, что не понимает, что происходит.

Владельцы травматического оружия не имеют права в пьяном виде им пользоваться – стрелять и переносить,

– ответили стражи порядка.

"А кто сказал, что он им пользовался", – спросила женщина. Когда ей ответили, что есть видео, она проявила значительный интерес и начала расспрашивать, какое именно.

Что еще сообщили правоохранители

Полицию вызвали соседи дебоширов, они услышали 2 выстрела. Впрочем, непонятно, откуда именно стреляли – с балкона или непосредственно из квартиры. Пострадавших, к счастью, нет.

12 апреля уже был похожий вызов по этому адресу. Тогда у мужчины изъяли травматический пистолет. Маловероятно, что ему его вернули. Так что, скорее всего, у него был еще один.

По предварительной информации, задержанному – 60 лет. Кроме этого, соседи рассказали полицейским, что он может быть бывшим военным.

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