Выскочил с оружием: как задерживали киевского стрелка – все подробности и видео
Киевские правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу прямо из окон своей квартиры. Все это происходило в ЖК "Никитская Слобода".
Источник:24 канал
Впервые к мужчине наведалась полиция 12 апреля, тогда у него изъяли травматический пистолет. Впрочем, через несколько дней инцидент повторился. Как происходило задержание 23 апреля – читайте далее.
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Сначала не открывал, потом выскочил с оружием
Правоохранители подошли к квартире, постучали в дверь и объяснили, кто они. Сначала никто не открывал, а потом из квартиры выскочил мужчина с оружием в руках.
Полицейские повалили его на землю. В это время из квартиры вышла женщина в розовом халате. Вероятно, сожительница стрелка. Она увидела, что у мужчины выпал пистолет.
Сначала женщина пододвинула оружие к себе ногой, а потом взяла в руки и подняла. Впрочем, полицейские быстро отреагировали и забрали у нее пистолет.
Женщина хотела забрать пистолет / Скриншот из видео
Задержанный и сожительница вели себя очень странно
По словам правоохранителей, у задержанного и его сожительницы были признаки алкогольного опьянения. Говорили они крайне невнятно.
Когда мужчине надевали наручники, он пробормотал женщине, чтобы та вызвала полицию. В то же время правоохранители вызвали на подмогу следственно-оперативную группу.
Когда полицейские попросили вынести документы, задержанный сказал женщине, чтобы не делала этого. Она сказала, что не понимает, что происходит.
Владельцы травматического оружия не имеют права в пьяном виде им пользоваться – стрелять и переносить,
– ответили стражи порядка.
"А кто сказал, что он им пользовался", – спросила женщина. Когда ей ответили, что есть видео, она проявила значительный интерес и начала расспрашивать, какое именно.
Что еще сообщили правоохранители
Полицию вызвали соседи дебоширов, они услышали 2 выстрела. Впрочем, непонятно, откуда именно стреляли – с балкона или непосредственно из квартиры. Пострадавших, к счастью, нет.
12 апреля уже был похожий вызов по этому адресу. Тогда у мужчины изъяли травматический пистолет. Маловероятно, что ему его вернули. Так что, скорее всего, у него был еще один.
По предварительной информации, задержанному – 60 лет. Кроме этого, соседи рассказали полицейским, что он может быть бывшим военным.
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