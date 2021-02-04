Полицейские, которых согнали для защиты телеканала нардепа Мураева "Наш", достаточно жестко задержали нескольких патриотов-протестующих.

Источник: фейсбук Маркияна Яциняка, пресс-служба полиции Киева

Правоохранители утверждают, что возле офиса пропагандистского телеканала задержали 4 участников акции протеста.

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При этом копы отмечают, что "обеспечивают публичную безопасность и правопорядок для недопущения правонарушений".

Под защитой немалого количества полицейских телеканал продолжает свою работу.

Задержанный ветеран угрожает прыгнуть с высоты

Тем временем в Шевченковском районном отделении полиции один из протестующих, которого удерживают правоохранители, вылез в окно 4 этажа. Как утверждают его собратья, он прошел бои в Иловайске и был там ранен.

Мужчина обещает прыгнуть, если к нему подойдет хотя бы кто-то из полицейских.

Также ветеран требует закрытия канала и приезда министра внутренних дел Арсена Авакова.

Ветеран АТО, раненый в Иловайске, требует закрытия телеканала НАШ и приезда Авакова. И да, он сейчас незаконно удерживается в полиции,

– отметил в фейсбуке активист Маркиян Яциняк.

Смотрите видео с ветераном, который угрожает самоубийством в полицейском участке: