Задержанный под пророссийским каналом ветеран АТО угрожает самоубийством в отделении полиции
Полицейские, которых согнали для защиты телеканала нардепа Мураева "Наш", достаточно жестко задержали нескольких патриотов-протестующих.
Источник: фейсбук Маркияна Яциняка, пресс-служба полиции Киева
Правоохранители утверждают, что возле офиса пропагандистского телеканала задержали 4 участников акции протеста.
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При этом копы отмечают, что "обеспечивают публичную безопасность и правопорядок для недопущения правонарушений".
Под защитой немалого количества полицейских телеканал продолжает свою работу.
Задержанный ветеран угрожает прыгнуть с высоты
- Тем временем в Шевченковском районном отделении полиции один из протестующих, которого удерживают правоохранители, вылез в окно 4 этажа. Как утверждают его собратья, он прошел бои в Иловайске и был там ранен.
- Мужчина обещает прыгнуть, если к нему подойдет хотя бы кто-то из полицейских.
- Также ветеран требует закрытия канала и приезда министра внутренних дел Арсена Авакова.
Ветеран АТО, раненый в Иловайске, требует закрытия телеканала НАШ и приезда Авакова. И да, он сейчас незаконно удерживается в полиции,
– отметил в фейсбуке активист Маркиян Яциняк.
Смотрите видео с ветераном, который угрожает самоубийством в полицейском участке:
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