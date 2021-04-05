Загинув миттєво: у Києві з Північного мосту на проїзну частину впав чоловік
Шансів вижити у чоловіка не було / dtp.kiev.ua
Надзвичайна подія сталася близько 13:30 на одному з найбільш навантажених мостів Києва. Молодий чоловік зірвався з висоти та розбився на смерть.
Источник:24 канал
Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Медикам швидкої залишалося лише констатувати смерть потерпілого. Всі обставини загибелі чоловіка з'ясовують правоохоронці.
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Відомості про інцидент зареєстрували в ЄРДР. Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, поліцейські мають відкрити провадження щодо умисного вбивства.
Особу ще не встановили
Як зазначили 24 каналу у поліції Києва, на вигляд загиблому близько 35 років.
- Його особу наразі не встановили.
- Чи скоїв чоловік самогубство, або зірвався під час спроби залізти на опори мосту заради адреналіну, слідчі поки не знають.
- У напрямку руху в бік центру Києва утворився величезний затор.
Чоловік загинув миттєво / Фото dtp.kiev.ua
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