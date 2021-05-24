По предварительным данным, водитель грузовика ехал в направлении метро "Житомирская". Но водитель фуры не справился с управлением и снес металлический отбойник. Далее машина вылетела на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с легковым автомобилем.

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последствия столкновения

После раздался взрыв и вспыхнул грузовик. Также загорелась и легковушка.

Предварительно, водитель фуры госпитализирован. Также есть информация, что заживо сгорели водитель легковушки и его пассажира. Сейчас говорится о 3 жертвах, сообщают "Стражи Эспресо".

Кроме того, у искореженного транспорта можно было увидеть бездыханное тело человека. Некоторые очевидцы предполагают, что это пешеход, который перебегал дорогу и попал под колеса.

На месте происшествия работали спасатели. По состоянию на 6:00 они потушили горящий грузовик.

Движение на участках на Брест-Литовского шоссе частично был ограничен.

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