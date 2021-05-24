Грузовик наехал на легковушку и оба авто загорелись: видео смертельного ДТП на выезде из Киева

24 мая 2021 , 02:05
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Источник:

ГСЧС

В Киеве на Брест-Литовском шоссе ночью на 24 мая произошло масштабное ДТП. В результате грузовик DAF наехал на легковушку Volkswagen Passat и оба авто загорелись.

Водитель грузовика DAF ехал в направлении метро "Житомирская". Но он не справился с управлением и снес металлический отбойник. Далее машина вылетела на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с автомобилем Volkswagen Passat.

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Последствия столкновения

  • После раздался взрыв и вспыхнул грузовик. Также загорелась и легковушка.
  • Водителя фуры госпитализировали. Он получил ожоги и отравления продуктами горения.
  • Сейчас говорится о 3 жертвах, сообщают в ГСЧС.
  • Заживо сгорели водитель легковушки и его пассажир. Их тела спасатели вырезали специальными средствами.
  • Кроме того, возле искореженного транспорта можно было увидеть бездыханное тело мужчины. Это пешеход, который перебегал дорогу и попал под колеса.
  • На месте происшествия работали спасатели. По состоянию на 3:00 они потушили горящий грузовик.
  • Пламя охватило 70 квадратных метров.
  • Движение на участках на Брест-Литовского шоссе частично было ограничено.

Смотрите видео с места жуткого ДТП на выезде из Киева

В полиции и ГСЧС опубликовали фотографии этой ужасной аварии.

Место ДТП / фото Нацполиции

Правоохранители открыли уголовное производство / фото Нацполиции

Спасатели работают на месте аварии / Фото ГСЧС

Обратите внимание! Похожее ДТП недавно произошло под Харьковом. Там столкнулись 2 легковушки – Subaru Forester и "Волга". Последняя развалилась пополам и загорелась. К счастью, никто не погиб, зато водителей авто госпитализировали с различными травмами.
Автор: Андрій Шляхтін