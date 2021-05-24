Грузовик наехал на легковушку и оба авто загорелись: видео смертельного ДТП на выезде из Киева

В Киеве на Брест-Литовском шоссе ночью на 24 мая произошло масштабное ДТП. В результате грузовик DAF наехал на легковушку Volkswagen Passat и оба авто загорелись.

Водитель грузовика DAF ехал в направлении метро "Житомирская". Но он не справился с управлением и снес металлический отбойник. Далее машина вылетела на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с автомобилем Volkswagen Passat.

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Последствия столкновения

После раздался взрыв и вспыхнул грузовик. Также загорелась и легковушка.

Водителя фуры госпитализировали. Он получил ожоги и отравления продуктами горения.

Сейчас говорится о 3 жертвах, сообщают в ГСЧС.

Заживо сгорели водитель легковушки и его пассажир. Их тела спасатели вырезали специальными средствами.

Кроме того, возле искореженного транспорта можно было увидеть бездыханное тело мужчины. Это пешеход, который перебегал дорогу и попал под колеса.

На месте происшествия работали спасатели. По состоянию на 3:00 они потушили горящий грузовик.

Пламя охватило 70 квадратных метров.

Движение на участках на Брест-Литовского шоссе частично было ограничено.

Смотрите видео с места жуткого ДТП на выезде из Киева

В полиции и ГСЧС опубликовали фотографии этой ужасной аварии.

Место ДТП / фото Нацполиции

Правоохранители открыли уголовное производство / фото Нацполиции

Спасатели работают на месте аварии / Фото ГСЧС