Грузовик наехал на легковушку и оба авто загорелись: видео смертельного ДТП на выезде из Киева

В Киеве на Брест-Литовском шоссе ночью на 24 мая произошло масштабное ДТП. В результате грузовик DAF наехал на легковушку Volkswagen Passat и оба авто загорелись.
Водитель грузовика DAF ехал в направлении метро "Житомирская". Но он не справился с управлением и снес металлический отбойник. Далее машина вылетела на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с автомобилем Volkswagen Passat.
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Последствия столкновения
- После раздался взрыв и вспыхнул грузовик. Также загорелась и легковушка.
- Водителя фуры госпитализировали. Он получил ожоги и отравления продуктами горения.
- Сейчас говорится о 3 жертвах, сообщают в ГСЧС.
- Заживо сгорели водитель легковушки и его пассажир. Их тела спасатели вырезали специальными средствами.
- Кроме того, возле искореженного транспорта можно было увидеть бездыханное тело мужчины. Это пешеход, который перебегал дорогу и попал под колеса.
- На месте происшествия работали спасатели. По состоянию на 3:00 они потушили горящий грузовик.
- Пламя охватило 70 квадратных метров.
- Движение на участках на Брест-Литовского шоссе частично было ограничено.
Смотрите видео с места жуткого ДТП на выезде из Киева
В полиции и ГСЧС опубликовали фотографии этой ужасной аварии.
Место ДТП / фото Нацполиции
Правоохранители открыли уголовное производство / фото Нацполиции
Спасатели работают на месте аварии / Фото ГСЧСОбратите внимание! Похожее ДТП недавно произошло под Харьковом. Там столкнулись 2 легковушки – Subaru Forester и "Волга". Последняя развалилась пополам и загорелась. К счастью, никто не погиб, зато водителей авто госпитализировали с различными травмами.