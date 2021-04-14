В Киеве из-за вспышки заболеваемости COVID-19 продлили усиленные карантинные ограничения до 30 апреля. Одна из причин такого решения – то, что кровати с кислородом в столице заполнены более чем на 80%.

Первый заместитель клавы КГГА Николай Поворозник заявил, что в целом госпитализация больных в Киеве несколько уменьшилась. Однако продолжение локдауна в городе повлекло несоблюдение норм карантина и тяжелое течение болезни у многих пациентов.

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Продлят ли локдаун после 30 апреля

По словам Поворозника, местные власти уже обсуждали вопрос о вероятности продления усиленных карантинных ограничений после 30 апреля. Как он отметил, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.

Я не исключаю продления карантина и не исключаю снятия ограничений 30 апреля,

– подчеркнул заместитель главы КГГА.

Как он рассказал, если в Киеве будут переполнены больницы, а медицинская система будет не в состоянии справиться с вызовами эпидемиологической ситуации, то власть может рассматривать решение о полной остановке транспорта.

Празднование Пасхи во время локдауна

Поворозник заявил, что власти стремятся сделать невозможным большое скопление людей во время празднования Пасхи. Он отметил, что Киев сначала должен перейти в оранжевую зону и после этого в городе будут устанавливать правила празднования в условиях карантина.

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По словам Поворозника, в городе будут ориентироваться на прошлогодний опыт празднования Пасхи. Он отметил, что тогда удалось организовать безопасную работу храмов.

"Такие правила мы точно будем разрабатывать. Все будет зависеть от того, в каком режиме мы будем находиться 2 мая", – заявил он.

Поворозник также добавил, что власти пытаются обеспечить людям наиболее комфортные условия во время пандемии COVID-19, чтобы полностью не останавливать работу города, но гарантировать гражданам безопасность.

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