Кияни у коментарях в спільноті "Київ оперативний" пишуть, що це автополив. Водночас зазначають, що води з неба може бути недостатньо.

Тут теж "поливають" У Києві на Шулявському мосту з’явився фонтанчик: вода б'є ключем з-під асфальту

Дощ йде, а вони поливають

Втім, більшість людей здивувало таке явище.

"Саме час поливати газони, адже недостатньо ж опадів, так?", пишуть у спільноті.

Реакція людей

Користувачка Anna Evmenova зазначила, що це спостерігається вже не вперше. "Класика від УЗН", пише киянка.

Своєю чергою, Jane Miroshko зазначила, що "знайшли зраду там де не треба".

Це явно автополив. Звичайно можна суб'єктивно розв'язати (проблему – 24 канал), якщо йде досить сильний дощ, щоб руками відключати цей полив і води вистачить. Можна навіть спеціальну людину завести, яка це буде вирішувати,

– іронізує вона.

Це майже як косити траву у сніг

Також люди згадують доволі дивну поведінку комунальників минулої зими, коли вони косили траву у сніг. Про це, до речі, писали на сайті 24 каналу.