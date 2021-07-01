Решение об отсрочке приняли 25 июня. Однако отметили, что уже адаптировали к системе е-билета 100% общественного транспорта столицы.

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При чем тут Минисоцполитики

Перенести полноценный запуск е-билета решили из-за неспособности Министерства заплатить за льготников. То есть нет средств, чтобы обеспечить компенсацию льготного проезда соответствующим категориям пассажиров.

Следует отметить, что речь идет только о гражданах, которые не зарегистрированы в Киеве. Чтобы решить эту проблему, понадобится еще полтора года.

Заметим, что льготники-киевляне могут пользоваться льготами в городском транспорте в полном объеме.

Обратите внимание! 4 января сообщили, что в КГГА отложили запуск е-билета на полгода. Однако говорили, что все же планируют внедрить в 2021 году – 1 июля. Тогда отсрочка также была связана с вопросом льгот для проезда жителям других городов.