Запуск е-билета в Киеве отложили на 2023 год: как объяснили в КГГА
Источник:КГГА
Автоматизированную систему учета пассажиров в Киеве полностью запустят только в 2023 году. В КГГА объяснили, что во всем виновато Министерство социальной политики. Якобы не хватает средств на проезд льготников.
Решение об отсрочке приняли 25 июня. Однако отметили, что уже адаптировали к системе е-билета 100% общественного транспорта столицы.
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При чем тут Минисоцполитики
Перенести полноценный запуск е-билета решили из-за неспособности Министерства заплатить за льготников. То есть нет средств, чтобы обеспечить компенсацию льготного проезда соответствующим категориям пассажиров.
Следует отметить, что речь идет только о гражданах, которые не зарегистрированы в Киеве. Чтобы решить эту проблему, понадобится еще полтора года.
Заметим, что льготники-киевляне могут пользоваться льготами в городском транспорте в полном объеме.Обратите внимание! 4 января сообщили, что в КГГА отложили запуск е-билета на полгода. Однако говорили, что все же планируют внедрить в 2021 году – 1 июля. Тогда отсрочка также была связана с вопросом льгот для проезда жителям других городов.