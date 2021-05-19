Як зазначили в Офісі генерального прокурора, чергові обшуки у приміщеннях Київської міської державної адміністрації були пов'язані з будівництвом житлового комплексу у зоні Києво-Печерської Лаври.
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Слідчі стверджують, що забудовник мав право побудувати приміщення з лише 4 поверхами, але зробив будівлю шестиповерховою.
Не зупинили та зареєстрували
Замість 4-поверхового будинку біля Лаври побудували трошки більший / Фото ДБР
- Правоохоронці кажуть, що посадовці Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю мали зупинити незаконне будівництво, але не зробили цього.
- Їх колеги в Департаменті з питань реєстрації при цьому зареєстрували право власності забудовника.
- Чи знайшли детективи ДБР під час слідчих дій докази вчинення злочину, невідомо.
Діяння посадовців кваліфікували як зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки. Також у Державному бюро розслідувань кажуть про службову недбалість. Якщо фігурантів справи визнають винним, їх можуть покарати ув'язненням на термін до 8 років з конфіскацією майна.
Дивіться відео з обшуків у Департаменті реєстрації КМДА: