Як зазначили в Офісі генерального прокурора, чергові обшуки у приміщеннях Київської міської державної адміністрації були пов'язані з будівництвом житлового комплексу у зоні Києво-Печерської Лаври.

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Слідчі стверджують, що забудовник мав право побудувати приміщення з лише 4 поверхами, але зробив будівлю шестиповерховою.

Не зупинили та зареєстрували


Замість 4-поверхового будинку біля Лаври побудували трошки більший / Фото ДБР 

  • Правоохоронці кажуть, що посадовці Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю мали зупинити незаконне будівництво, але не зробили цього.
  • Їх колеги в Департаменті з питань реєстрації при цьому зареєстрували право власності забудовника.
  • Чи знайшли детективи ДБР під час слідчих дій докази вчинення злочину, невідомо.

Діяння посадовців кваліфікували як зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки. Також у Державному бюро розслідувань кажуть про службову недбалість. Якщо фігурантів справи визнають винним, їх можуть покарати ув'язненням на термін до 8 років з конфіскацією майна.

Дивіться відео з обшуків у Департаменті реєстрації КМДА: