У Києві на вулиці Ревуцького стались моторошні убивства. 16-річний юнак, після сварки з батьками зарізав їх ножем. Потім він розправився й з 8-річним братиком.

Поліція вже затримала підлітка – при ньому був той самий ніж, яким він скоїв потрійне вбивство. За даними правоохоронців, хлопець продовжував жити у квартирі із трупами ще кілька днів.

Читайте також У Чернівцях чоловік до смерті побив матір 2 дітей

Він втік лише тоді, коли родичі почали шукати батьків.

В поліції зазначають, що хлопець наразі лише підозрюється у скоєнні цих моторошних злочинів. Його вину встановить лише суд.

Що повідомила поліція

26 квітня до столичної поліції звернулась місцева мешканка із повідомленням про те, що близько трьох днів не виходить на зв’язок її син, який разом із дружиною та дітьми проживає у квартирі на вулиці Ревуцького. За вказаною адресою для встановлення усіх обставин виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Як знайшли хлопця

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, на місці події правоохоронці поспілкувались із заявницею та сусідами, після чого прийняли рішення про залучення працівників ДСНС для аварійного відкриття дверей.

Ми виявили тіла власників помешкання та їх малолітнього сина зі слідами насильницької смерті. Усі троє – місцеві мешканці 1971, 1979 та 2012 років народження. Після проведення комплексу оперативно-пошукових заходів, ми встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих,

– розповів Крищенко.

На розшук зловмисника по тривозі був піднятий увесь особовий склад Дарницького управління поліції. Підлітка затримали неподалік від житла, де він зарізав всю власну сім’ю.