В компании-застройщике, которая уничтожила дом Уткина в Киеве, уверяют, что не знали об исторической ценности сооружения. В то же время некоторые депутаты в Киевсовете хотят расторгнуть договор с этой компанией.

Инициативу проявили представители "Слуги народа" – Ксения Семенова, Евгения Кулеба и Владислав Трубицын. Они планируют регистрировать соответствующий проект решения.

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Реакция депутатов

Об этом сообщила Ксения Семенова. Она указывает, что "Дом Уткина" снесли "полностью незаконно, под присмотром титушни, при молчаливом согласии полиции". Она настаивает, что город должен был бы заставить застройщика восстановить дом, но сомневается в таком развитии событий.

Пока прокуратура будет расследовать уголовное преступление (самоуправство), застройщик под охраной титушек и бездействия полиции будет строить. Вывезет сперва мусор, ну а что. Потом построит гостиницу. Дальше надо концы в воду, поэтому через КГС проведут смену стороны договора. "Новый" арендатор участок выкупит. Все это будет с аргументами "надо наполнять бюджет города" и "дом все равно уже не вернуть",

– предположила Семенова.

Далее она пишет, что очень не хочет такого сценария, и именно поэтому инициирует расторжение договора аренды, потому что "город не должен иметь хозяйственных отношений с преступниками".

Что произошло

11 апреля компания-застройщик ООО "Приват" уничтожила дом Уткина, который считался историческим сооружением, хоть и не имел охранного статуса. Кстати, таких домов в столице немало.

В прокуратуре Киева сообщили, что по факту сноса здания открыто уголовное производство по статье 356 (самоуправство).

Министр культуры Александр Ткаченко считает эти действия "вандализмом" и подчеркнул, что министерство не давало разрешений для выполнения таких работ.

Объяснение застройщика

Впрочем, в компании ООО "Приват" заверили, что не слышали о том, что дом, который возвели более 120 лет назад, исторический и назвали уничтожение сооружения – частичным демонтажем.

Специалистами выявлено, что здание в аварийном состоянии и подлежит частичному демонтажу (до фундамента). Дом не был внесен в Госреестр недвижимых памятников Украины. Название "дом Уткина" не имеет под собой документальных оснований,

– заявили в компании в комментарии для Ліга.Biz.

В "Привате" уверяют, что уничтожение произошло по закону и они имеют необходимые документы.

Действительно, Департамент градостроительства и архитектуры Киева разрешил "Привату" реконструировать здание под гостиницу, несмотря на то, что договор аренды земельного участка это не предусматривает.

Стоит подчеркнуть, что подготовка к демонтажу здания началась еще 20 марта. Тогда были демонтированы оконные рамы. Непосредственно снос здания начался 10 апреля.

Тогда активисты вызвали полицию и демонтаж временно приостановили. Снос продолжили даже после того, как участок опечатала полиция, заявил юрист Дмитрий Перов.

Он также заявил, что целевым назначением земельного участка указана эксплуатация административного здания, а не отель, который планируют построить на месте разрушенной постройки.

Участок на Петлюры, 29, еще в 2003 году был передан ООО "Приват" в аренду на 25 лет (до 2028 года) для эксплуатации административного здания. В августе 2020 года Киевсовет уже пытался расторгнуть договор аренды, ссылаясь на то, что "недобросовестный землепользователь" уже начал сносить сооружения на этом участке.

Застройщиком участка выступает девелопер ZIM Capital Group, которого связывают с окружением экс-нардепа от БПП Дмитрия Андриевского.