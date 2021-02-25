У Києві зранку 25 лютого утворилися величезні затори. Про це свідчить онлайн-карта. Оминути вулиці з ускладненим рухом фактично неможливо, розповідає сайт 24 каналу.

Місця, де утворилися затори, є цілком звичними для мешканців столиці. Так, на Правому березі складно пробитися до центру, а на Лівому – до мостів.

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Також вкрай уповільнений рух на в'їздах до Києва.

Де у Києві важко проїхати зранку 25 лютого:

Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста);

Вулиця Центральна;

Дарницьке шосе й Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича;

Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки");

Вулиця Набережно-Рибальська;

Гаванський міст;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект Лобановського;

Проспект Любомира Гузара;

Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут");

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Степана Бандери;



Де у Києві 25 лютого затори / Скриншот Google Maps