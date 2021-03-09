Первый рабочий день недели, который на этот раз пришелся на вторник, начался для автомобилистов с пребывания в пробках. Чтобы добраться до центра, многим водителям приходится проводить в машине час или даже больше.

Сайт 24 канала рассказывает, по каким улицам лучше не ехать в часы пик.

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Где в Киеве трудно проехать утром 9 марта:

Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Дарницкое шоссе

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Проспект Освободителей

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбальская

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

Проспект Бандеры

Улица Семена Скляренко

Проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



​Где в Киеве 9 марта пробки / Скриншот с Google Maps

КГГА сообщает, что до 30 апреля на путепроводе на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса начался средний ремонт. Сейчас работают над обновлением деформационных швов и тротуарной части. Движение транспорта ограничено.

Сейчас работы продолжаются и в направлении улицы Заболотного, и в направлении проспекта Палладина.