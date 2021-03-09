Пробки в Киеве утром 9 марта: как объехать и где затруднено движение
Первый рабочий день недели, который на этот раз пришелся на вторник, начался для автомобилистов с пребывания в пробках. Чтобы добраться до центра, многим водителям приходится проводить в машине час или даже больше.
Источник:24 канал
Сайт 24 канала рассказывает, по каким улицам лучше не ехать в часы пик.
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Где в Киеве трудно проехать утром 9 марта:
- Проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Дарницкое шоссе
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Проспект Освободителей
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбальская
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- Проспект Бандеры
- Улица Семена Скляренко
- Проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 9 марта пробки / Скриншот с Google Maps
КГГА сообщает, что до 30 апреля на путепроводе на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса начался средний ремонт. Сейчас работают над обновлением деформационных швов и тротуарной части. Движение транспорта ограничено.
Сейчас работы продолжаются и в направлении улицы Заболотного, и в направлении проспекта Палладина.
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