Поліцейські, яких зігнали для захисту телеканала нардепа Мураєва "Наш", досить жорстко затримали кількох патріотів-протестувальників.

Джерело: фейсбук Маркіяна Яциняка, пресслужба поліції Києва

Правоохоронці стверджують, що біля офісу пропагандистського телеканалу затримали 4 учасників акції протесту.

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При цьому копи зазначають, що "забезпечують публічну безпеку та правопорядок для недопущення правопорушень".

Під захистом чималої кількості поліціянтів телеканал продовжує свою роботу.

Затриманий ветеран загрожує стрибнути з висоти

Тим часом у Шевченківському районному відділку поліції один з протестувальників, якого утримують правоохоронці, виліз на вікно 4 поверху. Як стверджують його побратими, він пройшов бої в Іловайську та був там поранений.

Чоловік обіцяє стрибнути, якщо до нього підійде хоча б хтось з поліцейських.

Також ветеран вимагає закриття каналу та приїзду міністра внутрішніх страв Арсена Авакова.

Ветеран АТО, поранений в Іловайську, вимагає закриття телеканалу НАШ та приїзду Авакова. І так, він зараз незаконно утримується в поліції,

– зазначив у фейсбуці активіст Маркіян Яциняк.

Дивіться відео з ветераном, який загрожує самогубством у поліцейському відділку: