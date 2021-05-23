На захід прийшли близько сотні людей. Учасники вимагали негайного звільнення Протасевича.

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Як пройшла акція протесту

Люди скандували "Жыве Беларусь", "Жыве вечно", "Ганьба режиму Лукашенка". В руках вони тримали плакати із написами "Злочини проти журналістики та людяності не мають кордонів", "Stop ignore terrorism".

Чому кияни прийшли саме під МЗС

Демонстранти наголосили, МЗС України – це той орган, який безпосередньо комунікує з міжнародними партнерами та може впливати на рішення українських органів влади у питанні економічної співпраці з Білоруссю.

Тому й люди зібрались під МЗС. Мітингувальники сподіваються, що українська влада продемонструє активну позицію "проти режиму Лукашенка" на міжнародному рівні. Люди вимагають припинити закупівлю білоруської електроенергії.

Люди впевнені, що це основне джерело бюджету Білорусі та підтримка режиму Лукашенка.

Акція протесту у Києві / Фото Укрінформу:

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