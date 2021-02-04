Завдав численні удари ножем: київські патрульні затримали ймовірного вбивцю жінки – фото
У Голосіївському районі Києва вночі 4 лютого інспектори патрульної поліції затримали чоловіка, який нібито жорстоко вбив дружину.
Джерело: патрульна поліція Києва
Про злочин поліцейські дізналися від подруги потерпілої. Вона повідомила, що чоловік вдарив ножем її знайому в одному з приватних будинків Голосіївського району.
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Що відомо про вбивство жінки у Києві
Знаряддя вбивства / Фото пресслужби поліції Києва
- Свідки інциденту стверджують, що чули звуки сварки, яка виникла між чоловіком та дружиною.
- Потім, судячи з показань очевидців, чоловік вдарів жінку ножем.
- Тоді поранена замкнулася у власній кімнаті.
Поліцейські намагалися допомогти постраждалій, але вона вже померла. Медики швидкої, які також прибули на виклик, понад годину здійснювали заходи з реанімації, але врятувати потерпілу не вдалося.
Лікарі намагалися врятувати жінку, але не змогли / Фото пресслужби поліції Києва
Патрульні передали зловмисника слідчо-оперативній групі. За фактом вбивства відкрили кримінальну справу. Якщо провину затриманого визнає суд, йому загрожує від 7 до 15 років.
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