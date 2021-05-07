В Держпродспоживслужбі повідомили, що йдеться про каструлі De Luxe, які зробили в Китаї, але завезли в Україну із Німеччини. У виробах знайшли міграції небезпечних хімічних речовин.
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Отримувачем продукції є ТОВ "ПДЛ".
Інформуємо споживачів щодо виявлення міграції кадмію та свинцю з каструль, що експортувались з Китаю у Німеччину, звідки надіслано до України,
– йдеться в повідомленні.
У чому небезпека
- Свинець і кадмій – реальна проблема у посудній галузі. Ці метали шкідливі для здоров'я людини.
- Через свою токсичність свинець і кадмій входять в десятку найнебезпечніших хімічних речовин за версією ВООЗ.
- Обидва метали продовжують використовуватися в посудній промисловості та вимагають обережності як від виробників, так і від споживачів.
- Свинець впливає на різні системи людського організму: нервову систему, мозок, кровообіг, шлунково-кишковий тракт, серцево-судинну систему, нирки.
- Особливо чутливі до свинцю діти – навіть мікроскопічні дози свинцю можуть викликати у них негативні наслідки.
- Кадмій негативно впливає на нирки, дихальну і кісткову системи організму, а також є канцерогеном.