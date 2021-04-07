Сегодня жалуется, что не может доехать, а завтра – что умер, – Кличко снова сконфузился
Віталій Кличко видав ще один конфуз під час обговорення теми карантину в столиці. Він захопився своїм обуренням щодо транспортної ситуації. Через це заявив, що хтось із пацієнтів поскаржиться, що вмер.
Источник:24 канал
Мэр Киева Виталий Кличко сделал соответствующее заявление в эфире одного из украинских телеканалов. Вероятно, эмоции переполнили главу столицы.
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В чем заключается конфуз Кличко
Глава Киева долго и красноречиво рассказывал о том, что все киевское правительство неоднократно обращалось к жителям столицы, чтобы они оставались дома. Он добавил, что надо разорвать цепь заражения. Возможно, аргументы у мэра в этот момент закончились.
Сегодня человек жалуется, что не может доехать из одного места в другое. А завтра будет жаловаться, что врачи не оказали помощь и он умер,
– выдал Кличко.
На самом деле возмущения Кличко имеют серьезные основания из-за стабильно высокого уровня заболеваемости в столице и области.
Какова ситуация с коронавирусом в Киеве
- В столице выявили 1 417 новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки, 6 апреля.
- С 5 апреля в Киеве и области действует жесткий локдаун.
- В частности, транспорт работает в режиме спецперевозок – только по пропускам.
- Школы, садики, рынки и спортзалы закрыты. Работают только продуктовые магазины.
- Есть большая вероятность того, что жесткие ограничения продлят до мая.
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