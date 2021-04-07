Віталій Кличко видав ще один конфуз під час обговорення теми карантину в столиці. Він захопився своїм обуренням щодо транспортної ситуації. Через це заявив, що хтось із пацієнтів поскаржиться, що вмер.

Мэр Киева Виталий Кличко сделал соответствующее заявление в эфире одного из украинских телеканалов. Вероятно, эмоции переполнили главу столицы.

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В чем заключается конфуз Кличко

Глава Киева долго и красноречиво рассказывал о том, что все киевское правительство неоднократно обращалось к жителям столицы, чтобы они оставались дома. Он добавил, что надо разорвать цепь заражения. Возможно, аргументы у мэра в этот момент закончились.

Сегодня человек жалуется, что не может доехать из одного места в другое. А завтра будет жаловаться, что врачи не оказали помощь и он умер,

– выдал Кличко.

На самом деле возмущения Кличко имеют серьезные основания из-за стабильно высокого уровня заболеваемости в столице и области.

Какова ситуация с коронавирусом в Киеве

В столице выявили 1 417 новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки, 6 апреля.

С 5 апреля в Киеве и области действует жесткий локдаун.

В частности, транспорт работает в режиме спецперевозок – только по пропускам.

Школы, садики, рынки и спортзалы закрыты. Работают только продуктовые магазины.

Есть большая вероятность того, что жесткие ограничения продлят до мая.

Обратите внимание! Обмолвки у Кличко случались настолько часто, что он собрал их и опубликовал книгу.