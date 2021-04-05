В Офисе Президента прокомментировали ситуацию со спецпропусками для пользования общественным транспортом в Киеве. Там отметили, что задание не было выполнено должным образом.

С 5 апреля перевозка в общественном транспорте Киева возможна только при наличии специального пропуска. Их заранее раздали в КГГА предприятиям критической инфраструктуры.

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У Зеленского подчеркнули, что печать спецпропусков, организация их выдачи и обеспечения ими работников являются ответственностью власти города Киева.

Из соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников. Считаем такую ситуацию недопустимой,

– подчеркнули в ОП.

За это местные власти призвали срочно исправить ее, обеспечив киевлян спецпропусками для пользования общественным транспортом.

Кроме этого, в Офисе Президента подчеркнули, что нужно обеспечить достаточное количество единиц транспорта на маршрутах для перевозки.

Руководителей предприятий и организаций, которые могут быть переведены на дистанционный режим работы, попросили обеспечить такую возможность для работников.

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