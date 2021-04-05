Недопустимо, – у Зеленского обратились к властям Киева из-за спецпропусков
В Офисе Президента прокомментировали ситуацию со спецпропусками для пользования общественным транспортом в Киеве. Там отметили, что задание не было выполнено должным образом.
Источник:Офис Президента
С 5 апреля перевозка в общественном транспорте Киева возможна только при наличии специального пропуска. Их заранее раздали в КГГА предприятиям критической инфраструктуры.
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У Зеленского подчеркнули, что печать спецпропусков, организация их выдачи и обеспечения ими работников являются ответственностью власти города Киева.
Из соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников. Считаем такую ситуацию недопустимой,
– подчеркнули в ОП.
За это местные власти призвали срочно исправить ее, обеспечив киевлян спецпропусками для пользования общественным транспортом.
Кроме этого, в Офисе Президента подчеркнули, что нужно обеспечить достаточное количество единиц транспорта на маршрутах для перевозки.
Руководителей предприятий и организаций, которые могут быть переведены на дистанционный режим работы, попросили обеспечить такую возможность для работников.
Первый день спецпропусков в Киеве: что известно
- Утром 5 апреля жители столицы страдают от огромных пробок.
- Из-за повышенного спроса цены на такси резко выросли в несколько раз.
- У пассажиров обнаруживают поддельные документы – спецпропуски без имени получателя.
- Как отметили в одном из киевских телеграмм-каналов, заполненность вагонов метро – лишь 10%.
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