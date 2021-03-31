С 1 апреля в Киеве в метро не будут работать зеленые карточки
Киевский метрополитен с 1 апреля не будет использовать больше зеленые карточки для проезда. Об этом пассажиров предупреждали заранее.
Источник:"Киевский метрополитен"
Их заменили на Kyiv Smart Card и другие средства оплаты проезда в коммунальном транспорте столицы. Все поездки, которые остаются на зеленой карте, просто сгорают.
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Решение об отказе от зеленых карточек приняли еще в 2020 году. Пассажиров предупреждали об этом заранее.
Как можно оплатить проезд
Оплатить проезд в общественном транспорте столицы можно с помощью:
- Kyiv Smart Card;
- бесконтактной банковской карты любой платежной системы;
- мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard);
- разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного).
Карту можно пополнять в кассах или же с помощью мобильного приложения. За один раз можно купить до 50 поездок и сэкономить до 1,5 гривны на каждой поездке.
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