Киевский метрополитен с 1 апреля не будет использовать больше зеленые карточки для проезда. Об этом пассажиров предупреждали заранее.

Их заменили на Kyiv Smart Card и другие средства оплаты проезда в коммунальном транспорте столицы. Все поездки, которые остаются на зеленой карте, просто сгорают.

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Решение об отказе от зеленых карточек приняли еще в 2020 году. Пассажиров предупреждали об этом заранее.

Как можно оплатить проезд

Оплатить проезд в общественном транспорте столицы можно с помощью:

Kyiv Smart Card;

бесконтактной банковской карты любой платежной системы;

мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard);

разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного).

Карту можно пополнять в кассах или же с помощью мобильного приложения. За один раз можно купить до 50 поездок и сэкономить до 1,5 гривны на каждой поездке.

К теме, в киевском метрополитене все больше появляются новые турникеты. Об этом шла речь на сайте 24 канала.