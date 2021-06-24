Аномальная жара в Киеве: какой будет погода 24 июня

Погода в Киеве, 24 июня, будет крайне жаркой и сухой. Столбики термометров снова поднимутся до отметки в +35 градусов. Однако, по некоторым прогнозам, воздух может прогреться еще больше – до +36.

По данным портала weather.com, в Киеве 24 июня не будет дождя и гроз, которые уже придут в некоторые регионы Украины и сделают жару хотя бы немного приятнее. Надеяться на осадки жители столицы могут лишь 26 июня.

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Кроме жаркой температуры киевлян ожидает также безветренная погода.

Какой будет погода в Киеве 24 июня

Прогноз погоды Sinoptik.ua и вообще является более неприятным для тех, кто не любит жару. По данным специалистов температура воздуха прогреется до +35 градусов днем. Утром и вечером термометры будут показывать +22 и +29 градусов.

Ветер обещают восточный и хилый – от 5 до 10 метров в секунду.

Может быть температурный рекорд

Синоптики отмечают, что за последние 130 лет в Киеве 24 июня зафиксировали максимальную температуру в +33,2 градуса в 1924 году. Минимальную – +7,8 в 1949. Поэтому, если прогнозы экспертов окажутся реальными, Киев обновит температурный рекорд жары.