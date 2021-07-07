Правоохранители пытались задержать нарушителя спокойствия. Однако он сопротивлялся и хамил патрульным. Чем закончился инцидент, неизвестно.

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Видеозапись конфликта мужчины, в котором опознали одного из руководителей СБУ, с полицейскими появилась в сети.

Говорил, что не имеют права задерживать

По неподтвержденной информации, мужчина устроил дебош в поезде и даже разбил окно. Проводница обратилась к полицейским, которые сняли злоумышленника с поезда и сообщили ему о задержании.

Впрочем, мужчина потребовал от полицейских документы и говорил, что они не имеют права его задерживать.

Впоследствии якобы Провоторов начал уходить от правоохранителей, однако один из них его остановил. Словесный конфликт продолжился.

В пресс-центре СБУ пообещали чуть позже предоставить комментарий 24 каналу по поводу вероятного участия Провоторова в инциденте.

Смотрите видео спора якобы руководителя Департамента хозяйственного обеспечения СБУ с патрульными в Киеве:

Начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ Александр Провоторов стал благодаря указу президента Зеленского. Соответствующий документ глава государства подписал 21 октября 2020 года.