Правоохранители пытались задержать нарушителя спокойствия. Однако он сопротивлялся и хамил патрульным. Чем закончился инцидент, неизвестно.
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Видеозапись конфликта мужчины, в котором опознали одного из руководителей СБУ, с полицейскими появилась в сети.
Говорил, что не имеют права задерживать
- По неподтвержденной информации, мужчина устроил дебош в поезде и даже разбил окно. Проводница обратилась к полицейским, которые сняли злоумышленника с поезда и сообщили ему о задержании.
- Впрочем, мужчина потребовал от полицейских документы и говорил, что они не имеют права его задерживать.
- Впоследствии якобы Провоторов начал уходить от правоохранителей, однако один из них его остановил. Словесный конфликт продолжился.
В пресс-центре СБУ пообещали чуть позже предоставить комментарий 24 каналу по поводу вероятного участия Провоторова в инциденте.
Смотрите видео спора якобы руководителя Департамента хозяйственного обеспечения СБУ с патрульными в Киеве: