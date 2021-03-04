На железнодорожном вокзале в Киеве поезд отрезал ноги пешеходу
На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве поезд отрезал мужчине ноги / wikimedia.org
Полицейские пытаются выяснить, в результате чего в Киеве 4 марта покалечился пешеход. Инцидент произошел на Центральном железнодорожном вокзале.
Источник:полиция Киева
Правоохранители предоставят квалификацию кровавом инцидента на железной дороге после того, как закончат первоочередные следственные действия.
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Полицейским надо установить, произошел несчастный случай, или же пострадавший пытался совершить самоубийство.
Что известно о падении человека на железнодорожные пути перед поездом в Киеве
- Инцидент произошел около 16:00 на железнодорожном переезде, который относится к Центральному вокзалу.
- По предварительным данным, мужчина пытался перейти пути в неустановленном для этого месте, но упал под поезд.
- Медики скорой срочно прибыли на место происшествия и госпитализировали пострадавшего, которому отрезало ноги.
- Врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое.
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