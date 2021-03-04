Полицейские пытаются выяснить, в результате чего в Киеве 4 марта покалечился пешеход. Инцидент произошел на Центральном железнодорожном вокзале.

Правоохранители предоставят квалификацию кровавом инцидента на железной дороге после того, как закончат первоочередные следственные действия. Смотрите также В Донецкой области пассажирский поезд разнес Audi: водитель погиб, а пассажира вытащили военные Полицейским надо установить, произошел несчастный случай, или же пострадавший пытался совершить самоубийство. Что известно о падении человека на железнодорожные пути перед поездом в Киеве Инцидент произошел около 16:00 на железнодорожном переезде, который относится к Центральному вокзалу.

По предварительным данным, мужчина пытался перейти пути в неустановленном для этого месте, но упал под поезд.

Медики скорой срочно прибыли на место происшествия и госпитализировали пострадавшего, которому отрезало ноги.

Врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое. Ежедневно в Киеве десятки посетителей железнодорожного вокзала перебегают через пути, чтобы не обходить их по специально построенным переходам. Впрочем, чаще аварии на железной дороге случаются из-за попытки самоубийства или прогулки людей рядом с железной дорогой в наушниках.