Желтый (І уровень) опасности продлится в течение всего воскресенья, 13 июня. В ГСЧС опубликовали информацию согласно данным Укргидрометцентра.

Актуально Прогноз погоды на 13 июня: все области Украины будут страдать от гроз

Желтый уровень опасности в Киеве

В столице и области 13 июня прогнозируют сильные грозы. Кроме того, там ожидают шкальный ветер со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха в области будет колебаться от +21 до + 25 градусов тепла.



Погода в Киевской области 13 июня / Графика Укргидрометцентра

Непогода в Украине: последние новости

В южных и центральных областях 14 июня пройдет гроза. В отдельных районах ожидают град и шквальный ветер. Ранее в ГСЧС уже объявили о штормовом предупреждении в Украине в течение 12 – 13 июня.

Важно Шквальный ветер и град: в Украине – штормовое предупреждение

В результате сильных дождей и гроз на всей территории Украины несколько городов пострадали от непогоды. В частности, улицы Одессы превратились в реки, а в Днепре выпал град.



Прогноз погоды в Украине на 13 июня / графика Укргидрометцентра