Инцидент произошел днем 15 мая. В ГСЧС Киева рассказали 24 каналу, что вызов поступил именно по взрыву газа. Однако на месте выяснили, что скорее всего, это был хлопок.

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Спасатели обнаружили в квартире на 3 этаже 9-этажного дома пострадавшего. Он отделался ожогами. Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи.

Из-за этого произошло возгорание мусора на площади 1 квадратный метр, выбило несколько стекол. Конструктивные элементы дома не пострадали.

В квартире произошло возгорание / Фото ГСЧС

По состоянию на 18:17 пожар ликвидировали. На место происшествия привлекли 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 спасателей.

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