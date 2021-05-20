Из-за вероятного ухудшения погодных условий работники Укргидрометцентра объявили на Киевщине первый уровень опасности. Порывы ветра скоростью 15 – 18 метров в секунду продлятся до конца суток 20 мая.
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При этом осадков в столице синоптики не прогнозируют.
После шторма придет потепление
Как отмечают специалисты, температура воздуха в Киеве 20 мая прогреется до +17 градусов. Ночью будет немножко прохладно – + 9 градусов.
Зато после штормового предупреждения 21 мая погода на Киевщине начнет улучшаться. Дожди и грозы должны отступить вплоть до 23 мая, а столбики термометров местами будут показывать +22 градуса.
Как уберечься от опасности во время сильного ветра:
- плотно закрыть все окна и убрать с балконов то, что может выпасть;
- держаться как можно дальше от линий электропередач, высоких деревьев и рекламных конструкций;
- укрыться в ближайшем помещении во время очень сильного порыва;
- не парковать транспорт там, где на него может что-то упасть.
Смотрите видео карты ветров в Киевской области: