Традиционной живой цепи ко Дню соборности в Киеве в этом году не будет: мешает локдаун
В Киеве в 2021 году не будет традиционной живой цепи единства, которая посвящается Дню соборности Украины. Все из-за пандемии коронавируса и введения локдауна в стране. Впрочем, организаторы предлагают присоединиться к виртуальной цепи.
Нужно поставить на аватарки в фейсбуке одну из тематических рамок и присоединиться к онлайн-трансляции где покажут всех, кто примет участие в конкурсах сообщества "Объедини берега Днепра Живой цепью Соборности". Об этом сообщают организаторы, информирует сайт 24 канала.
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В 2021 году День Соборности празднуем онлайн, поскольку он приходится на локдаун. Мы строго придерживаемся карантина, который запрещает проведение массовых мероприятий, а следовательно не сможем собраться вместе на мосту Патона, как в предыдущие годы. Но это вовсе не означает, что Живой Цепи Соборности не будет! Мы, вместе с Вами создадим первую виртуальную Живую Цепь Соборности, которая объединит левый и правый берега Днепра, Киев, Харьков, Одессу, Львов, Запорожье, сотни и тысячи городов и сел Украины, миллионы наших сердец,
– говорится в сообщении.
На своем сайте организаторы подробно рассказали, как присоединиться к онлайн-флешмобу.
Для этого нужно сделать несколько шагов:
- приобщиться к странице "Объедини берега Днепра Живой цепью Соборности"
- подписаться на фоторепортаж Живой Цепи Соборности в инстаграме
- стать участником события Семейная Живая Цепь Соборности – 2021
- распространить на своей странице информацию о мероприятии
- добавить к своей аватарке одну из рамок, посвященных Дню Соборности
- присоединиться к онлайн-трансляции с первой виртуальной Живой Цепи Соборности;
- принять участие в конкурсах.
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