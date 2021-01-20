В Киеве в 2021 году не будет традиционной живой цепи единства, которая посвящается Дню соборности Украины. Все из-за пандемии коронавируса и введения локдауна в стране. Впрочем, организаторы предлагают присоединиться к виртуальной цепи.

Нужно поставить на аватарки в фейсбуке одну из тематических рамок и присоединиться к онлайн-трансляции где покажут всех, кто примет участие в конкурсах сообщества "Объедини берега Днепра Живой цепью Соборности". Об этом сообщают организаторы, информирует сайт 24 канала.

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В 2021 году День Соборности празднуем онлайн, поскольку он приходится на локдаун. Мы строго придерживаемся карантина, который запрещает проведение массовых мероприятий, а следовательно не сможем собраться вместе на мосту Патона, как в предыдущие годы. Но это вовсе не означает, что Живой Цепи Соборности не будет! Мы, вместе с Вами создадим первую виртуальную Живую Цепь Соборности, которая объединит левый и правый берега Днепра, Киев, Харьков, Одессу, Львов, Запорожье, сотни и тысячи городов и сел Украины, миллионы наших сердец,

– говорится в сообщении.

Такой флешмоб обычно проводили утром 22 января. Участники с флагами Украины объединяют два берега Днепра – что символизирует соборность украинской нации.

На своем сайте организаторы подробно рассказали, как присоединиться к онлайн-флешмобу.

Для этого нужно сделать несколько шагов:

приобщиться к странице "Объедини берега Днепра Живой цепью Соборности"

подписаться на фоторепортаж Живой Цепи Соборности в инстаграме

стать участником события Семейная Живая Цепь Соборности – 2021

распространить на своей странице информацию о мероприятии

добавить к своей аватарке одну из рамок, посвященных Дню Соборности

присоединиться к онлайн-трансляции с первой виртуальной Живой Цепи Соборности;

принять участие в конкурсах.

Историческая справка. 22 января Украина празднует День Соборности, посвященный первому историческому объединению Востока и Запада Украины в 1919 году в одно единое соборное государство. Живая цепь Соборности – ежегодная акция, посвященная Дню Соборности Украины и годовщины со дня провозглашения Независимости Украины. Ежегодно участники акции символически объединяют берега Днепра живой цепью на мосту Патона в Киеве, двигаясь навстречу двумя колоннами – с левого берега (символизирует Украинскую Народную Республику) и с правого берега (символизирует Западно-Украинскую Народную Республику).