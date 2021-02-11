Для эксплуатации за границей: в "Жулянах" задержали мужчину, который вербовал моряков
Участника преступной организации, которого подозревают в торговле людьми, задержали 11 февраля на территории международного аэропорта "Киев". Фигурант уголовного дела якобы вербовал моряков для дальнейшего использования их труда за рубежом.
Источник:прокуратура АР Крым
Как утверждают правоохранители, задержанный находился в розыске как участник преступной организации.
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О подозрении ему сообщили еще 31 октября 2020 года, но заочно.
От 8 до 15 лет с конфискацией
- Задержали злоумышленника представители прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также полицейские АРК вместе с бойцами Государственной пограничной службы.
- Ему инкриминируют торговлю людьми, совершенную организованной группой.
- Если вину злоумышленника признают в суде, ему грозит от 8 до 15 лет заключения.
По данным следствия, злоумышленник вместе с сообщниками с 2015 года искал моряков, которые находились в трудном материальном положении. Затем мужчин через оккупированный Крым отправляли в Турцию, где нелегально направляли на кораблях в страны ЕС.
Некоторых из моряков, завербованных группировкой, задерживали правоохранители Италии и Греции. Они отбывают наказание за нарушение местных законов.
Голосеевский районный суд уже избрал для задержанного меру пресечения в виде пребывания под стражей. С возможностью выйти на свободу под залог в 681 тысячу гривен.
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