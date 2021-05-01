Момент "зигования" вырвали из контекста

По словам Кошовенко, он не является сторонником ни "Московского", ни гитлеровского режима. Мужчина считает оба "вселенским злом".

К теме В Киеве будут судить мужчину за нацистское приветствие на марше в честь СС "Галичина"

К сожалению, промосковское дерьмо телеканал "НАШ" показал мои жесты как нечто похожее на незигу. На видео четко видно, что рука лежит на сердце, затем поднята вниз и снова на сердце. На самом деле я не имел цели делать незигу, а просто сфотографироваться,

– рассказал мужчина.

Он объяснил, что держал пальцы в форме трезубца и хотел сфотографироваться на фоне львовского льва. Кстати, сначала Кошовенко признал свою вину и извинился, однако впоследствии удалил это предложение из своего сообщения.

Мужчина также заявил, что во время марша правоохранители его не задерживали, они составили административный протокол, который затем передадут в суд.

Коротко о марше в честь дивизии СС "Галичина"

28 апреля по улицам Киева прошло шествие вышиванок в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина". За демонстрантами следили полицейские – чтобы никто не использовал запрещенную символику.

В Офисе Президента возмутились акцией и заявили, что организаторов должны привлечь к ответственности.

Рекомендуем Люди, которые шли в СС "Галичина", не были нацистами, – Потураев