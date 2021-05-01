Момент "зигования" вырвали из контекста
По словам Кошовенко, он не является сторонником ни "Московского", ни гитлеровского режима. Мужчина считает оба "вселенским злом".
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К сожалению, промосковское дерьмо телеканал "НАШ" показал мои жесты как нечто похожее на незигу. На видео четко видно, что рука лежит на сердце, затем поднята вниз и снова на сердце. На самом деле я не имел цели делать незигу, а просто сфотографироваться,
– рассказал мужчина.
Он объяснил, что держал пальцы в форме трезубца и хотел сфотографироваться на фоне львовского льва. Кстати, сначала Кошовенко признал свою вину и извинился, однако впоследствии удалил это предложение из своего сообщения.
Мужчина также заявил, что во время марша правоохранители его не задерживали, они составили административный протокол, который затем передадут в суд.
Коротко о марше в честь дивизии СС "Галичина"
- 28 апреля по улицам Киева прошло шествие вышиванок в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина". За демонстрантами следили полицейские – чтобы никто не использовал запрещенную символику.
- В Офисе Президента возмутились акцией и заявили, что организаторов должны привлечь к ответственности.
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