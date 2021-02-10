Зима в киевском зоопарке: там показали фото животных среди снежных сугробов
В столичном зоопарке животные встретили снег / Киевский зоологический парк
Киевский зоопарк поделился замечательными фотографиями животных среди снега. Он больше всего понравился тиграм.
Источник:Киевский зоологический парк
Полосатые хищники решили поиграть в снегу, а другие обитатели зоопарка с радостью позировали на его фоне.
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Пользователям фейсбука очень понравились такие фотографии.
Зимний Киевский зоопарк: смотрите фото
В зоопарке напоминают, что с 14 ноября он работает в режиме парка с возможностью наблюдения животных в вольерах под открытым небом. Зимние помещения сейчас закрыты для посетителей.
Стоимость входных билетов составляет:
- 100 гривен для взрослых посетителей;
- 60 гривен для студентов и владельцев "Карточки киевлянина";
- 50 гривен для льготных категорий посетителей.
- А детям до 5 лет вход бесплатный.
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