Киевский зоопарк поделился замечательными фотографиями животных среди снега. Он больше всего понравился тиграм.

Полосатые хищники решили поиграть в снегу, а другие обитатели зоопарка с радостью позировали на его фоне.

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Пользователям фейсбука очень понравились такие фотографии.

Зимний Киевский зоопарк: смотрите фото



В зоопарке напоминают, что с 14 ноября он работает в режиме парка с возможностью наблюдения животных в вольерах под открытым небом. Зимние помещения сейчас закрыты для посетителей.

Стоимость входных билетов составляет:

100 гривен для взрослых посетителей;

60 гривен для студентов и владельцев "Карточки киевлянина";

50 гривен для льготных категорий посетителей.

А детям до 5 лет вход бесплатный.

В прошлом году зоопарк посетили 532 тысячи гостей. Это на 130 тысяч больше, чем в 2019 году. Об этом пишет " Вечерний Киев ".