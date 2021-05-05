Станом на останній день квітня, перед початком травневих свят, було зафіксовано 868 нових випадків коронавірусу за добу. Загалом на COVID-19 у столиці вже захворіло 196 735 людей.

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Не змогли подалати хворобу 4 697 людей. За минулу добу, на жаль, 16 пацієнтів померли.

Скільки одужало

За даними РНБО за минулу добу одужали 38 людей. Загалом – 124 611.

Київщина

На Київщині за добу виявлено 73 випадки – від початку епідемії зафіксовано 119 488 випадків захворювання.

Від початку епідемії одужали від коронавірусу 101 842 осіб (за добу 231), на жаль померла 1 людина за добу – загалом хворобу не змогли подалати 2 407 людей.

Щеплення

За інформацією, яку надає Максим Степанов у Києві за минулу добу зробили всього 57 щеплень, а в області – 355.

Як в Україні

Загалом в нашій державі було зафіксовано 2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу. Серед них 103 дитина та 30 медпрацівників.