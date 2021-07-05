Как отметили в СБУ в комментарии 24 каналу, стоимость земельных участков, которые хотели приватизировать злоумышленники, превышает 100 миллионов гривен. Речь идет о земле на берегу Киевского моря, а также прилегающей к ней территории леса.

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Согласно данным следствия, организаторы схемы по приватизации 50 гектаров планировали продать землю третьим лицам.

Чиновники действовали за деньги



Злоумышленники хотели продать землю возле Киевского моря / Фото пресс-службы СБУ

Организаторы преступления за взятки подкупили чиновников Держгеокадастру, Вышгородской РГА и Выщедубечанский лесхоза. Чиновники должны помочь злоумышленникам получить право собственности на участки, которые сейчас принадлежат государству.

Потом злоумышленники могли бы получить за продажу элитной земли десятки миллионов гривен.

Эксперты оценивают стоимость земельных участков в более 100 миллионов гривен.

Рыночная стоимость территории лесхоза и прилегающей к ней зоны берега Киевского моря неизвестна.

Карты, схемы земельных участков и другие доказательства участия фигурантов производства изъяли во время обысков у них дома.

Адвокаты злоумышленников участвуют в допросах, и пытаются освободить их от ответственности.

Уголовное производство в отношении сделки квалифицировали как превышение служебных полномочий и мошенничество в особо крупном размере.

Следственные действия продолжаются.



Во время обысков оперативники изъяли доказательства совершения преступления / Фото пресс-службы СБУ

Действия должностных лиц квалифицировали как злоупотребление властью или служебным положением. Если их признают виновными в суде, чиновникам грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Организаторов преступления, если их вину докажут при рассмотрении дела по существу, могут посадить на срок от 5 до 12 лет. Кроме того, их могут наказать конфискацией имущества.

Вскоре правоохранители сообщат организаторам и их приспешникам подозрения в совершении преступления.

Смотрите видео с участниками группировки, которые пытались захватить элитные земли в Киевской области: