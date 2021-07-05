У Киевского моря: на Киевщине злоумышленники хотели захватить более 50 гектаров земли – видео
Источник:24 канал
Сотрудники СБУ провели операцию по разоблачению злоумышленников, которые пытались присвоить огромную территорию элитной земли под Киевом. Злоумышленники привлекли к сделке должностных лиц Госгеокадастра Киевской области, Вышгородской РГА и Выщедубечанского лесхоза.
Как отметили в СБУ в комментарии 24 каналу, стоимость земельных участков, которые хотели приватизировать злоумышленники, превышает 100 миллионов гривен. Речь идет о земле на берегу Киевского моря, а также прилегающей к ней территории леса.
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Согласно данным следствия, организаторы схемы по приватизации 50 гектаров планировали продать землю третьим лицам.
Чиновники действовали за деньги
Злоумышленники хотели продать землю возле Киевского моря / Фото пресс-службы СБУ
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Организаторы преступления за взятки подкупили чиновников Держгеокадастру, Вышгородской РГА и Выщедубечанский лесхоза. Чиновники должны помочь злоумышленникам получить право собственности на участки, которые сейчас принадлежат государству.
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Потом злоумышленники могли бы получить за продажу элитной земли десятки миллионов гривен.
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Эксперты оценивают стоимость земельных участков в более 100 миллионов гривен.
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Рыночная стоимость территории лесхоза и прилегающей к ней зоны берега Киевского моря неизвестна.
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Карты, схемы земельных участков и другие доказательства участия фигурантов производства изъяли во время обысков у них дома.
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Адвокаты злоумышленников участвуют в допросах, и пытаются освободить их от ответственности.
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Уголовное производство в отношении сделки квалифицировали как превышение служебных полномочий и мошенничество в особо крупном размере.
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Следственные действия продолжаются.
Во время обысков оперативники изъяли доказательства совершения преступления / Фото пресс-службы СБУ
Действия должностных лиц квалифицировали как злоупотребление властью или служебным положением. Если их признают виновными в суде, чиновникам грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.
Организаторов преступления, если их вину докажут при рассмотрении дела по существу, могут посадить на срок от 5 до 12 лет. Кроме того, их могут наказать конфискацией имущества.
Вскоре правоохранители сообщат организаторам и их приспешникам подозрения в совершении преступления.
Смотрите видео с участниками группировки, которые пытались захватить элитные земли в Киевской области: