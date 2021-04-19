На проспекті Перемоги у Києві вночі 18 квітня сталася серйозна аварія, в які постраждали люди. Зіштовхнулися між собою легковики Audi, Geely та Volvo.

За попередніми даними, до ДТП призвело порушення правил водієм Audi, який наздогнав "китайця" та спровокував потрійну аварію. Внаслідок зіткнення двоє осіб отримали травми. Постраждалих відвезли до лікарні. Дивіться також Лобове зіткнення автівок на Мельницькій в Одесі: є загиблий – фото, відео На місці події працювали медики швидкої та слідчі поліції. За фактом ДТП відкрито кримінальну справу. Ледве не знесли велосипедиста Аварія сталася неподалік від житлового комплексу CrystalPark біля станції метро "Шулявська".

Судячи з відео інциденту, після удару в задню частину Geely відлетів у Volvo. Автівки вилетіли на тротуар, після чого одна з машин знесла дерево.

Інша машина пролетіла кілька десятків метрів та зупинилася лише у паркані ЖК. При цьому вона лише дивом не збила чоловіка, який їхав велосипедом повз будівництво.

Зіткнення було дуже потужним / Фото dtp.kiev.ua Хто з водіїв насправді порушив правила дорожнього руху, з'ясують правоохоронці. З кваліфікацією злочину слідчі визначаться після того, як медики зроблять висновки щодо важкості травм постраждалих. Дивіться відео жорсткої ДТП на проспекті Перемоги у Києві: