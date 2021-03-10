Правоохоронці мають інформацію про те, що разом із вже затриманим 42-річним громадянином Азербайджану киянку зґвалтував чоловік на ім'я Ільгар. Його намагаються розшукати та притягнути до відповідальності.

Правоохоронці просять всіх мешканців столиці та регіону сповістити поліцію, якщо хтось зустріне підозрюваного у зґвалтуванні.

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Сам злочин стався у Білогородці, куди чоловіки відвезли 19-річну киянку.

Поплічник вже у СІЗО

Доки правоохоронці намагаються встановити місцеперебування зловмисника, його поплічник, якого затримали 9 березня, вже перебуває у слідчому ізоляторі.

Прохання за наявності будь-якої інформації щодо зловмисника прошу повідомити до поліції! Лише спільно ми вбережемо громадян від злочинних посягань зробимо Київщину безпечнішою. Якщо Ви володієте інформацією щодо місця перебування розшукуваного, чи будь-якими іншими даними, прохання телефонувати на спецлінію "102". Анонімність гарантується,

– звернувся до мешканців регіону керівник поліції області Андрій Нєбитов.

Що відомо про зґвалтування 19-річної на Київщині

Слідчі стверджують, що потерпіла сіла не до тієї машини. Дівчина викликала собі таксі, однак переплутала автівки та поїхала із двома не знайомими їй чоловіками. Зловмисники відвезли її до села Білогородка, де зґвалтували.