Рубан назвав умову для введення комендантської години у Києві
Наразі планів якимось чином забороняти людям виходити з домівок у вечірній час у влади Києва немає. Однак все ж таки незабаром ввести комендантську годину цілком можуть.
Джерело:Сьогодні
За словами керівника Держпродпотребслужби Києва Олега Рубана, питаннями введення комендантської години не можуть займатися представники місцевої влади. Впровадити такі обмеження можуть лише Кабмін та Верховна Рада.
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У КМДА інформацію не підтверджують та не спростовують
Введення комендантської години – це рівень Кабміну і Верховної Ради, оскільки до цього процесу мають бути залучені Нацполіція і Нацгвардія. Комендантську годину можуть ввести, коли буде повне перевантаження ліжок в лікарнях. Поки такого немає,
– зазначив Рубан.
Представники місцевої влади на питання про посилення карантину також відповідають, що не мають повноважень для введення комендантської години. Однак не знають, чи є у планах Кабінету міністрів посилення обмежень.
Які обмеження діятимуть у Києві з 5 квітня
Згідно з рішенням комісії ТЕБ, окрім заборон посиленого карантину у Києві, 5 квітня почнуть діяти ще більше обмежень:
- зачиняться дитячі садочки;
- школи, виші та інші заклади освіти перейдуть на дистанційний режим роботи;
- громадський трансопрт перевозитиме лише за наявністю спецперепустки;
- під забороною опинилася робота всіх торговельно-розважальних центрів, окрім продуктових магазинів, аптек, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії;
- закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали;
- проведення спортивних заходів можливе лише без глядачів;
- заборонені масові заходи – розважальні, спортивні, культурні та рекламні тощо.
- перукарні й салони краси можуть працювати за попереднім записом. Без групових занять та за попереднім записом дозволено роботу фітнес-залів.
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