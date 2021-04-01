Рубан назвав умову для введення комендантської години у Києві

Наразі планів якимось чином забороняти людям виходити з домівок у вечірній час у влади Києва немає. Однак все ж таки незабаром ввести комендантську годину цілком можуть.

За словами керівника Держпродпотребслужби Києва Олега Рубана, питаннями введення комендантської години не можуть займатися представники місцевої влади. Впровадити такі обмеження можуть лише Кабмін та Верховна Рада.

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На думку чиновника, до таких рішучих дій політики можуть вдатися лише за умови, якщо у лікарнях Києва не залишиться місць для хворих на коронавірус.

У КМДА інформацію не підтверджують та не спростовують

Введення комендантської години – це рівень Кабміну і Верховної Ради, оскільки до цього процесу мають бути залучені Нацполіція і Нацгвардія. Комендантську годину можуть ввести, коли буде повне перевантаження ліжок в лікарнях. Поки такого немає,

– зазначив Рубан.

Представники місцевої влади на питання про посилення карантину також відповідають, що не мають повноважень для введення комендантської години. Однак не знають, чи є у планах Кабінету міністрів посилення обмежень.

Які обмеження діятимуть у Києві з 5 квітня

Згідно з рішенням комісії ТЕБ, окрім заборон посиленого карантину у Києві

, 5 квітня почнуть діяти ще більше обмежень: