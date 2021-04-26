По всій довжині головної вулиці Києва комунальники проводять плановий ремонт дорожнього покриття. Через це автомобілістам, які їздять через центр столиці, доведеться терпіти незручності.

Як зазначили у Київавтодорі, основні роботи дорожники планують закінчувати до години пік ввечері, щоб автомобілісти мали змогу проїжджати Хрещатиком хоча б у цей час. Натомість зранку та вдень проїзд буде заблокований.

Дивіться також В'їхав у паркан відділку поліції: п'яний чоловік не впорався з кермуванням у Сумах – відео

Через це всім автовласникам треба заздалегідь спланувати свої маршрути, оскільки рівень заторів у центрі столиці може серйозно погіршитись.

Роботи триватимуть кілька днів

Організовувати проїзд принаймні декількома смугами для руху не період робіт, судячи з усього, дорожники не зможуть.

Згідно з планами комунальників, поточні ремонтні роботи мають закінчитись до 17:00 28 квітня. Саме тоді повинні відкрити повноцінний рух Хрещатиком.



Схема проведення дорожніх робіт на Хрещатику / Фото Київавтодор

Ремонтні роботи тривають у багатьох ділянках доріг столиці. Наразі комунальники здійснюють капітальне оновлення Кільцевої дороги та реконструкцію Борщагівської вулиці. Також дорожники працюють на інших ділянках доріг, де для запланованого їм доводиться частково перекривати рух транспорту.