Рух Хрещатиком заблокують через ремонт: схема проїзду
Рух Хрещатиком заблокують до вечора 28 квітня / Вечірній Київ
По всій довжині головної вулиці Києва комунальники проводять плановий ремонт дорожнього покриття. Через це автомобілістам, які їздять через центр столиці, доведеться терпіти незручності.
Джерело:КМДА
Як зазначили у Київавтодорі, основні роботи дорожники планують закінчувати до години пік ввечері, щоб автомобілісти мали змогу проїжджати Хрещатиком хоча б у цей час. Натомість зранку та вдень проїзд буде заблокований.
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Через це всім автовласникам треба заздалегідь спланувати свої маршрути, оскільки рівень заторів у центрі столиці може серйозно погіршитись.
Роботи триватимуть кілька днів
- Організовувати проїзд принаймні декількома смугами для руху не період робіт, судячи з усього, дорожники не зможуть.
- Згідно з планами комунальників, поточні ремонтні роботи мають закінчитись до 17:00 28 квітня. Саме тоді повинні відкрити повноцінний рух Хрещатиком.
Схема проведення дорожніх робіт на Хрещатику / Фото Київавтодор
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