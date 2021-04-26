Рух Хрещатиком заблокують через ремонт: схема проїзду

По всій довжині головної вулиці Києва комунальники проводять плановий ремонт дорожнього покриття. Через це автомобілістам, які їздять через центр столиці, доведеться терпіти незручності.

Як зазначили у Київавтодорі, основні роботи дорожники планують закінчувати до години пік ввечері, щоб автомобілісти мали змогу проїжджати Хрещатиком хоча б у цей час. Натомість зранку та вдень проїзд буде заблокований.

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Через це всім автовласникам треба заздалегідь спланувати свої маршрути, оскільки рівень заторів у центрі столиці може серйозно погіршитись.

Роботи триватимуть кілька днів

Організовувати проїзд принаймні декількома смугами для руху не період робіт, судячи з усього, дорожники не зможуть.

Згідно з планами комунальників, поточні ремонтні роботи мають закінчитись до 17:00 28 квітня. Саме тоді повинні відкрити повноцінний рух Хрещатиком.



Схема проведення дорожніх робіт на Хрещатику / Фото Київавтодор