На руці дитини вибухнув смарт-годинник, коли вона йшла до школи: нові деталі інциденту
Раніше повідомляли, що у Києві 4 лютого на руці однієї зі школярок вибухнув смартгодинник. Сталося це, коли дівчина йшла до школи. Тепер же з'явилися нові подробиці цієї історії.
Джерело:УНН
У момент інциденту поряд із дівчиною перебувала мама. Навчається дитина у першому класі школи №99, що у Дніпровському районі української столиці.
До теми У Києві на руці у школярки вибухнув смартгодинник
Як усе було насправді
За словами директорки школи Галини Собчук, в учениці її школи справді щось вибухнуло на руці. Але це був не смартгодинник, а батарею пристрою.
Крім того, за її словами, інцидент стався, коли першокласниця з мамою виходили з квартири.
В якому зараз стані дівчина
Директорка школи каже, що мати дівчинки заборонила коментувати стан дитини. Собчук лише розповіла, що вини перебувають у опіковому центрі.
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Що раніше повідомляли про інцидент
- Смартгодинник виробила відома компанія. Її ім'я не називають.
- Дівчина зазнала серйозних травм. І дитина потребує операції.
- Потерпілу мали прооперувати 5 лютого. До цього часу неповнолітня перебувала під наглядом лікарів та під крапельницями.
- Собчук раніше розповідала, що про інцидент дізналася від матері дівчини.
- Які саме травми школярка отримала дівчинка через вибух смартгодинника – невідомо.
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