Раніше повідомляли, що у Києві 4 лютого на руці однієї зі школярок вибухнув смартгодинник. Сталося це, коли дівчина йшла до школи. Тепер же з'явилися нові подробиці цієї історії.

У момент інциденту поряд із дівчиною перебувала мама. Навчається дитина у першому класі школи №99, що у Дніпровському районі української столиці.

До теми У Києві на руці у школярки вибухнув смартгодинник

Як усе було насправді

За словами директорки школи Галини Собчук, в учениці її школи справді щось вибухнуло на руці. Але це був не смартгодинник, а батарею пристрою.

Крім того, за її словами, інцидент стався, коли першокласниця з мамою виходили з квартири.

Вони навіть не встигли ще вийти з приміщення будинку, вони тільки вийшли в коридор. Це сталося прямо в коридорі біля квартири,

– зазначила Собчук.

В якому зараз стані дівчина

Директорка школи каже, що мати дівчинки заборонила коментувати стан дитини. Собчук лише розповіла, що вини перебувають у опіковому центрі.

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