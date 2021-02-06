На руці дитини вибухнув смарт-годинник, коли вона йшла до школи: нові деталі інциденту

Джерело:УНН
Раніше повідомляли, що у Києві 4 лютого на руці однієї зі школярок вибухнув смартгодинник. Сталося це, коли дівчина йшла до школи. Тепер же з'явилися нові подробиці цієї історії.
У момент інциденту поряд із дівчиною перебувала мама. Навчається дитина у першому класі школи №99, що у Дніпровському районі української столиці.
До теми У Києві на руці у школярки вибухнув смартгодинник
За словами директорки школи Галини Собчук, в учениці її школи справді щось вибухнуло на руці. Але це був не смартгодинник, а батарею пристрою.
Крім того, за її словами, інцидент стався, коли першокласниця з мамою виходили з квартири.
Вони навіть не встигли ще вийти з приміщення будинку, вони тільки вийшли в коридор. Це сталося прямо в коридорі біля квартири,
– зазначила Собчук.
Директорка школи каже, що мати дівчинки заборонила коментувати стан дитини. Собчук лише розповіла, що вини перебувають у опіковому центрі.
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