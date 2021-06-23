За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, ситуацію у Києві ускладнило посилення швидкості вітру. Подекуди вона сягала 20 метрів за секунду.

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Це призвело до видування з дорожнього покриття і вулиць дрібнодисперсного пилу. Окрім того, в українській столиці суттєво підвищилася вологість повітря. У комплексі це сприяє погіршенню горизонтальної видимості.

Водночас рятувальники запевнили, що ця ситуація не становить загрозу для життя та здоров'я

Ситуація покращиться до середини ночі, проте залишкові явища переміщення пилових частинок спостерігатимуть ще деякий час,

– мовиться у повідомленні.

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