Самбістів, які ледь не до смерті забили офіцера СБУ в Києві, захищає адвокат Януковича: відео

Родичі та друзі потерпілого внаслідок жорсткого побиття професійними спортсменами офіцера військової контррозвідки розповіли подробиці інциденту, який стався 11 лютого на станції метро "Університет" у Києві.

Один з працівників СБУ внаслідок побиття важких травм не зазнав, а от військовий контррозвідник Дмитро Лонкревич опинився в реанімації. Його госпіталізували з численними ушкодженнями, а медики довго боролися за збереження життя чоловіка.

Дивіться також Майстри спорту із самбо: встановили особи підлітків, які побилися з СБУшникам у метро

Родичі та колеги потерпілого побоюються, що зловмисникам вдасться отримати максимально м'яке покарання або взагалі уникнути його.

Під захистом проросійських структур

За словами генерал-майора запасу СБУ та експерта Українського центру аналітики та безпеки Ігоря Гуськова, почесним президентом федерації бойового самбо України є Віктор Медведчук. При цьому делегації з федерації, до якої належать спортсмени, що напали на СБУшників, регулярно їздять на спортивні змагання до Росії та окупованого Криму.

Як стверджує сестра потерпілого від побиття Єлизавета Лонкревич, клуб, де тренуються фігуранти кримінальної справи, надав їм дорогих адвокатів. Серед них – представник Віктора Януковича Віталій Сердюк.

Крім того, друзі Лонкревича стверджують, що на момент побиття ані він, ані його колега не були нетверезими, як про це намагаються розповісти представники іншої сторони.

Що відомо про побиття СБУшників у метро Києва

Правоохоронці зробили зауваження 7 молодикам, які перестрибали через турнікети на станції метро "Університет".

Коли працівники СБУ спустилися ескалатором, їх почали бити. Один залишився майже неушкодженим, а Дмитро Лонкревич отримав перелом основи черепа, тріщині потилиці, скроні, та щелепи. Йому потрібно проходити довгі курси лікування та щонайменше 6 місяців реабілітації.

Дивіться відео побиття працівників СБУ спортсменами у метро Києва:

Також у нього діагностували кілька внутрішньочерепних гематом.



Діагноз побитого спортсменами працівника СБУ / Фото 24 каналу

За фактом побиття чоловіків поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо хуліганства, вчиненого групою осіб з особливою зухвалістю. Їм вже повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Дивіться відео конференції з подробицями побиття СБУшників у Києві: