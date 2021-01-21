СБУ у Києві затримала державних виконавців: брали хабарі
У Києві Служба безпеки України викрила двох посадовців Управління державної виконавчої служби на одержанні неправомірної вигоди. Чиновники вимагали 3 тисячі доларів у жінки за те, щоб у неї не відібрали будинок.
Правоохоронці затримали 2 працівників виконавчої служби. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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За попередніми даними досудового розслідування, чиновники вимагали гроші від мешканки столиці. За 3 тисячі доларів вони "гарантували" громадянці, що арешт на земельну ділянку й будинок не накладуть.
За такі дії кримінальний кодекс передбачає тюремний строк від 5 до 10 років. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини.
У коментарях користувачі фейсбуку зазначають, що такі випадки, на жаль, система – а ці двоє, лише "крапля у морі".
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