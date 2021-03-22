СБУ накрила кібершахраїв, які видурювали гроші нібито для інвестицій у криптовалюту
У Києві кіберфахівці Служби безпеки України заблокували діяльність зловмисників, які виманили в українців майже 5 мільйонів доларів. Шахраї привласнювали гроші інвесторів, імітуючи участь у біржових торгах та операції з криптовалютами.
Джерело:СБУ
Оперативники спецслужби встановили, що ділки зареєстрували за кордоном низку юридичних осіб. А їхні назви були співзвучні з відомими міжнародними фондовими біржами та брокерськими компаніями.
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Як працювала злочинна схема
Зловмисники орендували офіси для зустрічей з потенційними інвесторами, а також створили псевдоплатформи в інтернеті.
У мережі кібершахраї імітували проведення електронних торгів, а в "особистих кабінетах" вкладників з'являлися графіки зростання вартості криптовалют та акцій цінних паперів.
Що з'ясували правоохоронці
Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували, що ділки встигли незаконно заволодіти майже 5 мільйонами доларів. Крім того, вдалося вилучити неспростовні докази протиправної діяльності.
Що загрожує шахраям
Організатору незаконної схеми повідомили про підозру за статтею про шахрайство в особливо великих розмірах. Наразі суд вирішує питання щодо обрання щодо нього запобіжного заходу.
СБУ накрила кібершахраїв, які видурювали в людей гроші / Фото СБУ
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