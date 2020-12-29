Працівники Служби безпеки припинили злочинну діяльність однієї з багатьох фірм, яка займалася видачею "легких" кредитів. Позичальникам, які не розраховувалися вчасно, зловмисники нараховували 300% пені.

Правоохоронці стверджують, що компанія, яка займала лідерські позиції на ринку мікрокредитування, порушувала законодавство. Тому її діяльність припинили. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Читайте також У Києві поліціянти "найняли" грузинів аби обікрасти квартиру: забрали 13 тисяч доларів

За даними слідчих, зловмисники незаконно нараховували клієнтам штрафні санкції та пеню у розмірі 300% від суми кредиту.

Можна лише 50%

Згідно з законодавством, максимальні нарахування штрафів не можуть перевищувати 50% від суму боргу.

Втім, абсолютна більшість подібних компаній нараховують значно більше. Оскільки прикриваються юридичними термінами та вважають себе фінансовими організаціями, а не кредиторами.



Сервіс мікрокредитування працював із власним сервером / Фото пресслужби СБУ

Вибивали колектори

Як кажуть у Службі, гроші з неплатників вимагали колекторські компанії, які були напряму пов'язані з мікрокредиторами.

Діяли колектори за допомогою тиску, погроз насильством та знищення майна.

Всі докази злочинної діяльності правоохоронці вилучили під час 15 обшуків, які проводили у Києві в офісах компанії.



Неплатників боргів "обробляли" колектори" / Фото пресслужби СБУ

Слідчі зібрали документацію з даними про клієнтів, ноутбуки та комп'ютери з інформацією про нарахування грошей, а також інші речі, які свідчать про незаконну діяльність працівників компанії.

Жодних відомостей про затриманих зловмисників або про повідомлення про підозру хоча б комусь з фігурантів справи в СБУ не надали.



Досудове розслідування справи про вимагання грошей триває / Фото пресслужби СБУ