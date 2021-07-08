СБУ обшукує офіс Київавтодору: у КМДА кажуть про політичний тиск

Чергові слідчі дії проходять 8 липня у приміщеннях департаменту транспортної інфраструктури КМДА та комунального підприємства Київавтодор. Правоохоронці розслідують справу про закупівлю спецтехніки столичними посадовцями.

У КМДА кажуть, що обшуки проходять на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду. При цьому чиновники нібито надали детективам ДБР та працівникам СБУ всі документи, які необхідні для повного розслідування провадження.

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У пресцентрі Служби безпеки факт проведення слідчих дій підтвердили, однак пообіцяли надати інформацію щодо обшуків пізніше.

Комунальники кажуть про політичний тиск

Як зазначили у Департаменті транспортної інфраструктури, обшуки є продовженням політичного тиску на владу столиці.

Чиновники стверджують, що справа стосується придбання Київавтодором машин для внесення рідких хлоридів.

Закупівлі нібито проводилися за процедурою публічних закупівель.

Діяльність Департаменту та підпорядкованих йому комунальних підприємств прозора, тож об’єктивна і неупереджена перевірка встановить істину,

– наголосили у КМДА.

У травні та червні поліцейські, працівники Державної фіскальної служби та ДБР

. Правоохоронці кажуть, що розслідують корупційні злочини, які вчиняли чиновники. Представники влади Києва кажуть про політичну боротьбу Офісу Президента з Віталієм Кличком та його командою.