Вилучили гранатомет та вогнепальну зброю: СБУ обшукує полігон Муніципальної варти Києва – відео

Слідчі Служби безпеки України підозрюють посадовців комунального підприємства "Муніципальна варта" у незаконній організації стрілецького полігону у Києві.

Як стверджують оперативники, незаконний стрілецький полігон працював на території покинутого дитячого табору у Дарницькому районі столиці. На території нібито проводилися тренування бійців муніципальної варти.

Дивіться також СБУ викрила чиновників, які хотіли продати секретні оборонні розробки

Комунальники буцімто використовували для покращення власних навичок незареєстровану вогнепальну зброю.

Знайшли гранатомет, вибухівку та гранати



СБУ проводила обшуки на тренувальному комплексі муніципальної варти / Фото пресслужби СБУ

Слідчі стверджують, що учасники угруповання зберігали небезпечні предмети, привезені з району проведення операції Об'єднаних сил.

Під час обшуків у квартирах фігурантів провадження та в офісі муніципальної варти оперативники спецслужби вилучили:

400 грамів тротилу;

гранатомет РПГ-22;

напівавтоматичний пістолет KRISS калібру 9*21 мм;

2 корпуси гранат РГД-5;

мисливську нарізну зброю;

майже 100 набоїв.



Правоохоронці вилучили купу зброї / Фото пресслужби СБУ

Працівникам муніципальної варти інкримінують незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Незабаром фігурантам повідомлять про підозру. Якщо чоловіків визнають винними, їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

Чи затримали СБУшники когось з ймовірних злочинців, наразі невідомо.

Дивіться відео з обшуків у муніципальній варті Києва:

У Мунварті СБУшників потролили

У комунальному підприємстві на проведення обшуків відреагували досить швидко. У відповідь на відео з HMMWV та феєричним проходом штурмової групи "Альфи" бійці муніципальної варти зазначили, що висловлюють захопленням навичками СБУ у зйомках постановочної реклами на території дитячого табору.

Дякуємо, що після себе забрали порожній реквізит який самі ж принесли. Спеціальні підрозділи СБУ постійно тренуються на вказаній території, в тому числі з нашими підрозділами. Вважатимемо сьогоднішній день також тренуванням,

– зазначили у КП.

Крім того, правоохоронці натякнули на те, що працівникам спецслужби було б непогано сплатити за використання полігону для тренувань.